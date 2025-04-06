Гвардиола: говорили, что Холанд заменит Агуэро, но это невозможно. Также и с Де Брёйне

«Люди говорили, что Эрлинг Холанд заменит Серхио Агуэро. Но Серхио был незаменим во многом, не только в плане забитых голов. В Серхио было что-то уникальное, как и в Эрлинге. Агуэро забил самый важный гол в истории “Манчестер Сити”. Всем известный мяч в ворота “Куинз Парк Рейнджерс”. К сожалению, есть вещи, которые нельзя заменить.