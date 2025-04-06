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Разницы нет? Вратарь-иностранец сравнил КПЛ со вторым дивизионом России

Российский вратарь «Жетысу» Денис Кавлинов сделал честное признание об уровне казахстанской премьер-лиги (КПЛ). В частности, он сравнил чемпионат с вторым дивизионом России, передают Vesti.kz.

Источник: ФК "Жетысу"

«Если сравнивать КПЛ с ФНЛ, то я не вижу сильной разницы. Единственное, есть различие по инфраструктуре, а так, по уровню футбола, примерно одинаково. Конечно, в Казахстане есть “Астана” и другие клубы-лидеры, которые на голову выше, чем команды ФНЛ. А вот вторая половина таблицы КПЛ примерно равная клубам ФНЛ», — цитирует его слова Legalbet.kz.

Отметим, что 30-летний Кавлинов играет в чемпионате Казахстана с 2020 года. Он защищал ворота «Каспия», «Тараза», «Елимая» и «Жетысу». До этого выступал в России и Беларуси, а также вызывался в молодежную сборную России.

В текущем сезоне КПЛ он провел четыре матча, в которых пропустил четыре гола и дважды отыграл на ноль.