«Я сравнялся с кумиром». Винисиус — о повторении рекорда Роналдо по голам за «Реал»

«Для меня это особенный день — достичь тех же цифр по голам, что и мой кумир, Роналдо. Он показал мне, как нужно идти к своей цели, когда я перешёл в “Реал” будучи ребёнком. Спасибо за подсказки и поддержку, Феномен!



Матч получился плохим. Знаем, что должны совершенствоваться. Но помните, в “Реале” мы никогда не сдаёмся», — написал Винисиус в своём аккаунте в социальной сети.