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Сатпаев устроил шоу и принес победу «Кайрату» в КПЛ

В выездном матче чемпионата Казахстана «Кайрат» превзошел «Атырау» благодаря трем результативным действиям Дастана Сатпаева, передают Vesti.kz.

Источник: ФК "Кайрат"

На 51-й минуту 16-летний нападающий «Кайрата» открыл счет в матче после передачи Офри Арада. Спустя три минуты Сатпаев оформил дубль, пробив с левой ноги мяч после рикошета залетел в ворота Арсена Сиукаева.

На 56-й минуте «Атырау» отквитал один гол усилиями Цветелина Чунчукова.

Однако, «Кайрат» не позволил сопернику в дальнейшем сравнять счет. На 70-й минуте Сатпаев сделал голевую передачу на пустые ворота Югу Станоеву.

Окончательный счет в игре на 80-й минуте установил португалец Жоржиньо, которому ассистировал его соотечественник Луиш Мата — 4:1 в пользу алматинского клуба.

После четырех сыгранных матчей «Кайрат» вместе с «Астаной» делят лидерство в казахстанской премьер-лиге, набрав 10 очков.