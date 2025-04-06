Сатпаев устроил шоу и принес победу «Кайрату» в КПЛ

На 51-й минуту 16-летний нападающий «Кайрата» открыл счет в матче после передачи Офри Арада. Спустя три минуты Сатпаев оформил дубль, пробив с левой ноги мяч после рикошета залетел в ворота Арсена Сиукаева.
На 56-й минуте «Атырау» отквитал один гол усилиями Цветелина Чунчукова.
Однако, «Кайрат» не позволил сопернику в дальнейшем сравнять счет. На 70-й минуте Сатпаев сделал голевую передачу на пустые ворота Югу Станоеву.
Окончательный счет в игре на 80-й минуте установил португалец Жоржиньо, которому ассистировал его соотечественник Луиш Мата — 4:1 в пользу алматинского клуба.
После четырех сыгранных матчей «Кайрат» вместе с «Астаной» делят лидерство в казахстанской премьер-лиге, набрав 10 очков.