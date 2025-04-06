«Челси» грозит исключение из еврокубков за перерасход средств

Предыдущим хозяином «синих» был Роман Абрамович, который приобрел «Челси» в 2003 году за £140 млн. C тех пор лондонский клуб пять раз стал чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ), по два раза выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, пять раз завоевал Кубок Англии, трижды — Кубок английской лиги. В мае 2022 года он продал клуб из-за санкций.