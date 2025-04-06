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«Актобе» устроил разгром и вышел в лидеры КПЛ

«Актобе» в матче четвертого тура чемпионата Казахстана добыл крупную победу над «Кайсаром», передают Vesti.kz.

Источник: ФК "Актобе"

Уже на 12-й минуте матча «красно-белые» открыли счет — после подключения в атаку отличился крайний защитник Багдат Каиров.

На 43-й минуте молодой воспитанник «Актобе» Дархан Бердибек сделал счет 2:0.

Во второй половине команда Игоря Леонова не ослабила давление и добыла разгромную победу. На 54-й минуте забил Идрис Умаев, а спустя десять минут свой гол оформил еще один нападающий Оралхан Омиртаев.

На 91-й минуте «Кайсар» отквитал один гол — отличился Айбар Жаксылыков.

Таким образом, «Актобе» победил «Кайсар» со счетом 4:1.

Эта победа позволила «Актобе» выйти в лидеры КПЛ, на данный момент они делят первое место с «Астаной» и «Кайратом», набрав по 10 очков.

Для «Актобе» это вторая крупная победа кряду, ранее они обыграли «Атырау» (4:0).