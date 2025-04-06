«Актобе» устроил разгром и вышел в лидеры КПЛ

Уже на 12-й минуте матча «красно-белые» открыли счет — после подключения в атаку отличился крайний защитник Багдат Каиров.
На 43-й минуте молодой воспитанник «Актобе» Дархан Бердибек сделал счет 2:0.
Во второй половине команда Игоря Леонова не ослабила давление и добыла разгромную победу. На 54-й минуте забил Идрис Умаев, а спустя десять минут свой гол оформил еще один нападающий Оралхан Омиртаев.
На 91-й минуте «Кайсар» отквитал один гол — отличился Айбар Жаксылыков.
Таким образом, «Актобе» победил «Кайсар» со счетом 4:1.
Эта победа позволила «Актобе» выйти в лидеры КПЛ, на данный момент они делят первое место с «Астаной» и «Кайратом», набрав по 10 очков.
Для «Актобе» это вторая крупная победа кряду, ранее они обыграли «Атырау» (4:0).