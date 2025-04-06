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«Елимай» добыл разгромную победу в КПЛ

«Елимай» добыл уверенную победу в четвертом туре чемпионата Казахстана над дебютантом лиги «Улытау», передают Vesti.kz.

Источник: ФК "Елимай"

На 44-й минуте после передачи полузащитника сборной Казахстана Серикжана Мужикова отличился Флессу Плакка.

Во втором тайме, на 74-й минуте «Елимай» увеличил преимущество — голом отметился нападающий Фейсал Мулич.

В компенсированное ко второму тайму время в составе семейского клуба отличился защитник сборной Казахстана Адильбек Жумаханов.

Таким образом, команда Андрея Карповича обыграла «Улытау» со счетом 3:0. «Елимай» после этой победы поднялся на пятое место в КПЛ, набрав семь очков после четырех игр.

Елимай
3:0
Первый тайм: 0:0
Улытау
Футбол, Казахстан, 4-й тур
6.04.2025, 00:00 (МСК UTC+3)
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