«Елимай» добыл разгромную победу в КПЛ

На 44-й минуте после передачи полузащитника сборной Казахстана Серикжана Мужикова отличился Флессу Плакка.
Во втором тайме, на 74-й минуте «Елимай» увеличил преимущество — голом отметился нападающий Фейсал Мулич.
В компенсированное ко второму тайму время в составе семейского клуба отличился защитник сборной Казахстана Адильбек Жумаханов.
Таким образом, команда Андрея Карповича обыграла «Улытау» со счетом 3:0. «Елимай» после этой победы поднялся на пятое место в КПЛ, набрав семь очков после четырех игр.