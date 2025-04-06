«Ливерпуль» на выезде проиграл «Фулхэму» в матче АПЛ

Встреча, которая прошла в субботу в Лондоне, завершилась поражением лидеров Английской премьер-лиги (АПЛ) со счетом 2:3. В составе мерсисайдцев отличились Алексис Макаллистер (14-я минута) и Луис Диас (72). Голы у «Фулхэма» забили Райан Сессеньон (23-я минута), Алекс Ивоби (32) и Родриго Мунис (37).
«Ливерпуль» потерпел первое поражение в АПЛ с 14 сентября 2024 года. Беспроигрышная серия команды Арне Слота составила 26 матчей. Мерсисайдцы пропустили три гола в первом тайме матча чемпионата Англии впервые с игры против «Астон Виллы» (2:7) в октябре 2020 года. Также футболисты «Ливерпуля» впервые в АПЛ пропустили три гола в первом тайме матча, в котором они открыли счет.
«Ливерпуль» (73 очка) продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ. Отрыв от лондонского «Арсенала» (62) составляет 11 очков. «Фулхэм» (48) поднялся на восьмую строчку.
В 32-м туре «Ливерпуль» примет столичный «Вест Хэм» 13 апреля, а «Фулхэм» на следующий день сыграет с «Борнмутом».
Результаты других матчей:
- «Брентфорд» — «Челси» — 0:0;
- «Тоттенхэм» — «Саутгемптон» — 3:1.