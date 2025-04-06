«Ливерпуль» на выезде проиграл «Фулхэму» в матче АПЛ

«Ливерпуль» потерпел первое поражение в АПЛ с 14 сентября 2024 года. Беспроигрышная серия команды Арне Слота составила 26 матчей. Мерсисайдцы пропустили три гола в первом тайме матча чемпионата Англии впервые с игры против «Астон Виллы» (2:7) в октябре 2020 года. Также футболисты «Ливерпуля» впервые в АПЛ пропустили три гола в первом тайме матча, в котором они открыли счет.