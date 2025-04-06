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«Ливерпуль» на выезде проиграл «Фулхэму» в матче АПЛ

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. «Ливерпуль» на выезде проиграл лондонскому «Фулхэму» в матче 31-го тура чемпионата Англии по футболу.

Источник: AP 2024

Встреча, которая прошла в субботу в Лондоне, завершилась поражением лидеров Английской премьер-лиги (АПЛ) со счетом 2:3. В составе мерсисайдцев отличились Алексис Макаллистер (14-я минута) и Луис Диас (72). Голы у «Фулхэма» забили Райан Сессеньон (23-я минута), Алекс Ивоби (32) и Родриго Мунис (37).

«Ливерпуль» потерпел первое поражение в АПЛ с 14 сентября 2024 года. Беспроигрышная серия команды Арне Слота составила 26 матчей. Мерсисайдцы пропустили три гола в первом тайме матча чемпионата Англии впервые с игры против «Астон Виллы» (2:7) в октябре 2020 года. Также футболисты «Ливерпуля» впервые в АПЛ пропустили три гола в первом тайме матча, в котором они открыли счет.

«Ливерпуль» (73 очка) продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ. Отрыв от лондонского «Арсенала» (62) составляет 11 очков. «Фулхэм» (48) поднялся на восьмую строчку.

В 32-м туре «Ливерпуль» примет столичный «Вест Хэм» 13 апреля, а «Фулхэм» на следующий день сыграет с «Борнмутом».

Результаты других матчей:

  • «Брентфорд» — «Челси» — 0:0;
  • «Тоттенхэм» — «Саутгемптон» — 3:1.

Фулхэм
3:2
Первый тайм: 3:1
Ливерпуль
Футбол, Англия, Тур 31
6.04.2025, 16:00 (МСК UTC+3)
Craven Cottage, 27770 зрителей
Главные тренеры
Марку Силва
Арне Слот
Голы
Фулхэм
Райан Сессеньон
23′
Алекс Ивоби
32′
Родригу Мунис
(Алекс Ивоби)
37′
Ливерпуль
Алексис Макаллистер
(Райан Гравенберх)
14′
Луис Диас
(Конор Брэдли)
72′
Составы команд
Фулхэм
1
Бернд Лено
90+5′
3
Келвин Басси
5
Йоахим Андерсен
21
Тимоти Кастань
33
Энтони Робинсон
16
Сандер Берге
30
Райан Сессеньон
82′
2
Кенни Тете
18
Андреас Перейра
76′
6
Харрисон Рид
20
Саша Лукич
46′
76′
32
Эмил Смит-Роу
86′
9
Родригу Мунис
76′
7
Рауль Хименес
17
Алекс Ивоби
82′
11
Адама I Траоре
Ливерпуль
62
Кивин Келлехер
4
Виргил ван Дейк
10
Алексис Макаллистер
17
Кертис Джонс
38
Райан Гравенберх
11
Мохамед Салах
5
Ибраима Конате
67′
84
Конор Брэдли
26
Эндрю Робертсон
83′
14
Федерико Кьеза
8
Доминик Собослаи
55′
19
Харви Эллиотт
18
Коди Гакпо
55′
7
Луис Диас
20
Диогу Жота
66′
9
Дарвин Нуньес
Статистика
3
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
14
6
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
4
10
Фолы
9
2
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Кристофер Кавана
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти