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Появились плохие новости о будущем Зайнутдинова в «Бешикташе»

«Бешикташ» в ближайшее трансферное окно намерен расстаться с полузащитником сборной Казахстана Бахтиером Зайнутдиновым, передают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

Главный тренер стамбульского клуба Уле Гуннар Сульшер привел «черный список» из 10 игроков, которые не оправдали его ожиданий. По информации Fotomac руководство клуба намерено встретиться с этими футболистами, чтобы найти решения для расставания с ними.

В данном списке присутствует и Зайнутдинов. Кроме него, в него вошли вратарь Эрсин Дестаноглу, защитники Онур Булут и Йонас Свенссон, полузащитники Алекс Окслейд-Чемберлен, Амир Хаджиахметович и Салих Учан, а также форварды Семих Киличсой, Мустафа Хекимоглу и Чиро Иммобиле.

В нынешнем сезоне Зайнутдинов сыграл 12 матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.