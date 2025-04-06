Появились плохие новости о будущем Зайнутдинова в «Бешикташе»

Главный тренер стамбульского клуба Уле Гуннар Сульшер привел «черный список» из 10 игроков, которые не оправдали его ожиданий. По информации Fotomac руководство клуба намерено встретиться с этими футболистами, чтобы найти решения для расставания с ними.
В данном списке присутствует и Зайнутдинов. Кроме него, в него вошли вратарь Эрсин Дестаноглу, защитники Онур Булут и Йонас Свенссон, полузащитники Алекс Окслейд-Чемберлен, Амир Хаджиахметович и Салих Учан, а также форварды Семих Киличсой, Мустафа Хекимоглу и Чиро Иммобиле.
В нынешнем сезоне Зайнутдинов сыграл 12 матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.