В «Актобе» раскритиковали игрока сборной Казахстана после разгрома в КПЛ

«Победа есть победа. Когда мы 4:0 на выезде обыграли “Атырау”, наверное, все в городе, все в регионе, ждали от нас этой победы. И, конечно, ребята понимали меру ответственности. На первых минутах матча была напряженность немножко, опасные моменты у наших ворот… Такая нервозность связан с тем, что над ребятами довлел груз ответственности. Но после шедеврального гола, просто классного, ребята потихоньку начали успокаиваться. Дархан забил второй гол, хотя до этого допускал много ошибок, на нем прерывались многие наши атаки…