В «Актобе» раскритиковали игрока сборной Казахстана после разгрома в КПЛ

«Красно-белые» в прошедшей встрече добились победы со счетом 4:1. При этом, Левчук отдельно высказался о полузащитнике молодежной сборной Казахстана Дархане Бердибеке, которым стал автором забитого мяча.
«Победа есть победа. Когда мы 4:0 на выезде обыграли “Атырау”, наверное, все в городе, все в регионе, ждали от нас этой победы. И, конечно, ребята понимали меру ответственности. На первых минутах матча была напряженность немножко, опасные моменты у наших ворот… Такая нервозность связан с тем, что над ребятами довлел груз ответственности. Но после шедеврального гола, просто классного, ребята потихоньку начали успокаиваться. Дархан забил второй гол, хотя до этого допускал много ошибок, на нем прерывались многие наши атаки…
Опять же, это волнение, это ответственность за результат. Но в перерыве Игорь Иванович на определенные моменты указал и, слава богу, такой же хороший получился второй тайм. Конечно, я не могу пройти стороной то, что два наших центральных защитника получили повреждения, и план на игру претерпевал определенные перестановки. Но, опять же, хорошо то, что хорошо заканчивается", — заявил Левчук.
Эта победа позволила «Актобе» выйти в лидеры КПЛ, на данный момент они делят первое место с «Астаной» и «Кайратом», набрав по 10 очков.
Для «Актобе» это вторая крупная победа кряду, ранее они обыграли «Атырау» (4:0).