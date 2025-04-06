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«Арис» проиграл «Омонии», Кокорин не забил пенальти

Футболисты «Ариса» уступили «Омонии» в 30-м туре чемпионата Кипра. Игра стадии плей-офф чемпионов в Никосии завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

Российский форвард «Ариса» Александр Кокорин вышел в стартовом составе и в начале второго тайма получил шанс исполнить пенальти, но не смог переиграть вратаря.

«Арис» идет на втором месте в таблице. 13 апреля клуб сыграет с «Аполлоном».