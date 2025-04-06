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Передача Чалова помогла ПАОКу одержать победу в матче чемпионата Греции

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. ПАОК на своем поле обыграл «Олимпиакос» в матче второго тура чемпионского плей-офф чемпионата Греции по футболу.

Встреча, прошедшая в Салониках, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых мячи забили Яннис Константелиас (5-я минута), которому ассистировал российский нападающий Федор Чалов, и Мади Камара (11). Также автоголом отметился защитник ПАОКа Яннис Михайлидис (52). С 74-й минуты хозяева играли в меньшинстве из-за удаления Камара.

Чалов вышел на поле в стартовом составе, отдал результативную передачу и был заменен на 66-й минуте. Его соотечественник и партнер по команде Магомед Оздоев также начал встречу с первых минут, получил предупреждение и ушел с поля на 83-й минуте.

В третьем туре чемпионского плей-офф чемпионата Греции ПАОК на выезде 13 апреля сыграет против «Панатинаикоса», а «Олимпиакос» в этот же день примет АЕК.