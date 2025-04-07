«Бенфика» разгромила в гостях «Порту» благодаря хет-трику Павлидиса и голу Отаменди

Лиссабонцы выиграли 9-й матч Примейры подряд и опередили «Спортинг» на 3 очка — правда, проведя на одну встречу больше. Отметим, что дерби «Бенфика» — «Спортинг» состоится в предпоследнем, 33-м туре. «Порту» же делит 3-ю строчку с «Брагой», у которой тоже есть игра в запасе (как раз со «Спортингом»).