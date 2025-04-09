«Астана» сделала заявление по концерту Дженнифер Лопес на «Астана Арене»

После завершения реконструкции «Астана Арена» стала современной мультифункциональной площадкой, отвечающей самым высоким европейским стандартам. Мы рады, что наш стадион теперь может принимать не только спортивные события, но и масштабные развлекательные концерты, сохраняя при этом первоклассное состояние поля. Подобные мероприятия преследуют схожие с нашим клубом цели — продвижение и популяризация столицы нашего государства на международной арене — и у нашего клуба нет претензий по поводу проведения концерта Дженнифер Лопес в Астане 1 августа.



Благодарим всех за поддержку и уверены, что совместными усилиями мы сделаем любое мероприятие на «Астана Арене» незабываемым", — говорится в заявлении клуба.