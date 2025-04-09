Кержаков привез в «Кайрат» легионера. Теперь он лучший латераль в КПЛ?

Юг тактически грамотно интерпретирует свою роль. У него есть игровая дисциплина и как раз поэтому он котируется, как при прежнем тренере, так и при нынешнем. Умение своевременно подключиться в атаку — еще одно важное качество серба. В этом сезоне оно принесло ему уже два забитых мяча и голевую передачу.