Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Василий Березуцкий близок к увольнению с поста главного тренера «Сабаха» — Apasport

Российский главный тренер клуба «Сабах» из азербайджанской Премьер-Лиги Василий Березуцкий может быть уволен.

Источник: Чемпионат.com

Как сообщает издание Apasport, руководство недовольно результатами и игрой команды под управлением российского специалиста.

Сообщается, что Березуцкий может лишиться работы даже в случае, если команда завоюет Кубок Азербайджана. В нём «Сабах» дошёл до стадии полуфинала, где в первом матче одержал выездную победу над «Нефтчи» (2:1), ответный матч пройдёт в среду, 23 апреля.

В чемпионате Азербайджана «Сабах» занимает пятое место. В активе подопечных Василия Березуцкого 36 очков в 29 матчах. Отставание от зоны еврокубков составляет 15 очков.