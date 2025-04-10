Роналду объявил о создании независимой киностудии

Роналду 40 лет. Он выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. В нынешнем сезоне на его счету 30 забитых мячей в 34 встречах за клуб. Роналду является чемпионом Европы в составе сборной Португалии, пятикратным обладателем «Золотого мяча» и лучшим бомбардиром в истории мирового футбола в официальных матчах.