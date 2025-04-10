Роналду объявил о создании независимой киностудии

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду объявил в соцсетях о создании независимой киностудии UR-MARV совместно с британским кинорежиссером и продюсером Мэттью Воном.
Сообщается, что Роналду и Вон уже спродюсировали создание двух фильмов в жанре «боевик» и готовятся приступить к третьей совместной работе. Вскоре будет объявлено о первой премьере.
«Для меня это захватывающая глава, поскольку я с нетерпением ожидаю новых начинаний в бизнесе», — заявил Роналду в релизе, опубликованном на его странице в соцсети X.
Роналду 40 лет. Он выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. В нынешнем сезоне на его счету 30 забитых мячей в 34 встречах за клуб. Роналду является чемпионом Европы в составе сборной Португалии, пятикратным обладателем «Золотого мяча» и лучшим бомбардиром в истории мирового футбола в официальных матчах.
Вону 54 года. Он является продюсером таких фильмов, как «Карты, деньги, два ствола» и «Большой куш». В качестве режиссера Вон снял серию фильмов Kingsman.