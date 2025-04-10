Трансфер Тагыбергена заставит «Тобол» избавиться от легионеров?

Кроме того, в клубе по-прежнему числится практически игрок-призрак — это болгарин Радослав Цонев. Он прочно осел на скамейке запасных еще в августе прошлого года. Но судя по всему, контракт с ним подписали на два года и уходить зимой по собственной воле Радослав никуда не захотел. Цонев в стартовых турах КПЛ-2025 не попадал даже в заявку, в последних двух матчах был в ней, но на поле так и не вышел.