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Перуанский футболист погиб в результате столкновения с вратарём во время матча

21-летний полузащитник перуанского клуба «Реал Титан» Хелар Гонсалес Альтамирано погиб в результате травмы, полученной на футбольном поле в матче Кубка Перу с командой «Дефенсор Нуэва».

Как сообщает пресс-служба «Реал Титан», трагедия случилась на 70-й минуте встречи. Молодой футболист столкнулся с голкипером, который выбежал на мяч, после чего упал на газон. После инцидента Альтамирано был доставлен в больницу, однако, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

«Ты покинул нас с болью, но твоя любовь к футболу и семье навсегда останется в нашей памяти. Мы окажем твоей семье поддержку в этот тяжёлый момент. Они не одиноки, потому что с ними мы и вся футбольная общественность», — сказано в сообщении команды.