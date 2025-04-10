Перуанский футболист погиб в результате столкновения с вратарём во время матча

«Ты покинул нас с болью, но твоя любовь к футболу и семье навсегда останется в нашей памяти. Мы окажем твоей семье поддержку в этот тяжёлый момент. Они не одиноки, потому что с ними мы и вся футбольная общественность», — сказано в сообщении команды.