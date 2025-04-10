Казахстанский клуб потерял лидера из Узбекистана

По информации пресс-службы клуба, Шохбоз Умаров не сможет принять участие в ближайших матчах из-за травмы, полученной на тренировке. Медицинская служба сообщает, что хавбек из Узбекистана выбыл на срок до двух недель из-за повреждения бедра.