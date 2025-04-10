Казахстанский клуб потерял лидера из Узбекистана

По информации пресс-службы клуба, Шохбоз Умаров не сможет принять участие в ближайших матчах из-за травмы, полученной на тренировке. Медицинская служба сообщает, что хавбек из Узбекистана выбыл на срок до двух недель из-за повреждения бедра.
В нынешнем сезоне КПЛ он провел три матча, забил один гол и отдал две результативные передачи.
Умаров успел поиграть за такие клубы, как шымкентский «Ордабасы», белорусские «Энергетик-БГУ», БАТЭ и узбекский АГМК.
«Туран» занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе шесть очков после четырех матчей. Следующий поединок туркестанцы проведут дома против «Астаны» 20 апреля.