«Хочу больше всего на свете»: Салах объяснил, почему остался в «Ливерпуле»

«Я верю, что команда может выигрывать трофеи, иначе бы не подписывал контракт. Благодаря поддержке болельщиков и города, а также той поддержке, которую они всегда оказывают нам на играх, я верю, что мы сможем выиграть много трофеев в ближайшие годы. Я говорил в начале сезона, что больше всего на свете хочу выиграть премьер-лигу. Честно говоря, я этого очень хочу. Болельщики заслужили это — в прошлый раз, когда мы выиграли, мы не так бурно праздновали. Надеюсь, в этот раз мы сделаем это. Осталось еще семь игр, это будет совсем нелегко, потому что “Арсенал” тоже догоняет. Мы приложим все усилия. Надеюсь, в конце концов победим», — цитирует Салаха сайт клуба.