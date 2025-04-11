«Хочу больше всего на свете»: Салах объяснил, почему остался в «Ливерпуле»

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Нападающий английского «Ливерпуля» и сборной Египта по футболу Мохамед Салах заявил, что верит в завоевание мерсисайдской командой многих трофеев, поэтому и подписал новый контракт с клубом.
Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года, его предыдущее соглашение истекало по окончании нынешнего сезона. Ранее сообщалось, что саудовский «Аль-Хиляль» готов предложить Салаху соглашение сроком до 2028 года, также появлялась информация о переговорах футболиста с испанской «Барселоной». Сроки и условия нового соглашения Салаха не уточняются. По данным СМИ, египтянин продолжит выступать за «красных» до декабря 2027 года.
«Я верю, что команда может выигрывать трофеи, иначе бы не подписывал контракт. Благодаря поддержке болельщиков и города, а также той поддержке, которую они всегда оказывают нам на играх, я верю, что мы сможем выиграть много трофеев в ближайшие годы. Я говорил в начале сезона, что больше всего на свете хочу выиграть премьер-лигу. Честно говоря, я этого очень хочу. Болельщики заслужили это — в прошлый раз, когда мы выиграли, мы не так бурно праздновали. Надеюсь, в этот раз мы сделаем это. Осталось еще семь игр, это будет совсем нелегко, потому что “Арсенал” тоже догоняет. Мы приложим все усилия. Надеюсь, в конце концов победим», — цитирует Салаха сайт клуба.
На счету 32-летнего нападающего 32 гола и 22 передачи в 45 матчах в текущем сезоне. В составе «красных» Салах стал чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка страны, победителем Лиги чемпионов, обладателем Суперкубка УЕФА, два раза выиграл Кубок английской лиги и один раз — клубный чемпионат мира.