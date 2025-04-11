Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Футболисты Серии А фигурируют в расследовании по делу о нелегальных ставках

Corriere della Sera: футболисты Серии А фигурируют в деле о нелегальных ставках.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Двенадцать футболистов Серии А фигурируют в расследовании прокуратуры Милана по делу о нелегальных ставках, сообщает Corriere della Sera.

По данным источника, расследование касаются периода с декабря 2021 года по октябрь 2023 года и привели к аресту полутора млн евро, а также пяти запросам на домашний арест.

Прокуратура утверждает, что раскрыла сложную незаконную букмекерскую сеть, в которой участвовали итальянские футболисты, включая Сандро Тонали («Ньюкасл») и Николо Фаджоли («Фиорентина»). Сеть была связана с миланским ювелирным магазином, предположительно используемым для отмывания денег.

Среди фигурантов, помимо Тонали и Фаджоли, значатся Алессандро Флоренци, Николо Дзаньоло, Маттиа Перин, Уэстон Маккенни, Леандро Паредес, Анхель Ди Мария, Рауль Белланова, Самуэле Риччи, Кристиан Буонаюто, Маттео Канчельери, а также теннисист Маттео Джиганте и еще десять человек, не являющихся спортсменами.