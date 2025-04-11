Иностранец не получил все деньги и разнес чемпионат

«До сих пор не получил все деньги. Это первый случай в карьере, когда я играл сезон без премий. Даже когда мы выиграли матч на открытии стадиона в Туркестане — просто сказали “спасибо” и все. Никаких эмоций, никаких бонусов», — поделился он в интервью для Meta-ratings.kz.