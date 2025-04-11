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Иностранец не получил все деньги и разнес чемпионат

Бывший защитник «Аксу» и «Турана» Марко Николич откровенно поделился своим опытом в казахстанском футболе, передают Vesti.kz.

Источник: ФК "Туран"

Сейчас сербский футболист играет за азербайджанский клуб «Сабаил».

«До сих пор не получил все деньги. Это первый случай в карьере, когда я играл сезон без премий. Даже когда мы выиграли матч на открытии стадиона в Туркестане — просто сказали “спасибо” и все. Никаких эмоций, никаких бонусов», — поделился он в интервью для Meta-ratings.kz.

Он также выразил недоумение по поводу общей ситуации в казахстанском футболе:

«Честно, не понимаю политики футбола в Казахстане. Каждый год 80 процентов команды и руководство меняются — независимо от результата. Это шаг назад. Даже на сборах в Турции нам говорили: если будут результаты — будет зарплата. Не будет — может случиться все, что угодно».

За свою карьеру 27-летний Николич поиграл за такие команды, как литовский «Ритеряй», венгерские «Дебрецен» и «Будафоки-МТЕ», сербские «Рад», «Инджия», «Земун» и украинский «Арсенал-Киев».