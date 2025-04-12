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Иностранный тренер возглавил клуб КПЛ. Известны подробности

Сербский специалист Милич Чурчич возглавил петропавловский «Кызыл-Жар», сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал «Серый CARDINAL».

Источник: ФК "Тобол"

«Милич Чурчич — новый главный тренер ФК “Кызыл-Жар”.

Но на сегодняшнем кубковом матче он работать не будет, а приступит к своим обязанностям на следующей неделе, когда его официально представят команде», — пишет источник.

Напомним, что Чурчич уже работал в Казахстане. В сезонах-2023 и 2024 он возглавлял костанайский «Тобол», который приводил к победе в Кубке и Суперкубке Казахстана.

Чурчич должен заменить белоруса Александра Бразевича.

Впрочем, некоторое время назад пресс-служба петропавловцев опровергла информацию об увольнении Бразевича.