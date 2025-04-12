«Реал» просил перенести матч Ла Лиги, чтобы больше отдохнуть перед игрой в ЛЧ — источник

По информации источника, «сливочные» просили перенести игру чемпионата Испании с воскресенья на субботу, но лига дала отказ. Хотя соперник «белых» был не против такого предложения. Отметим, что матч Лиги 1 «Нант» — «ПСЖ» был перенесён с 13 на 22 апреля по просьбе парижан. Команда Луиса Энрике захотела получить больше времени на восстановление между встречами ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА с «Астон Виллой».