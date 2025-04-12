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«Реал» просил перенести матч Ла Лиги, чтобы больше отдохнуть перед игрой в ЛЧ — источник

«Реал» в связи с ответным матчем с «Арсеналом» в Лиге чемпионов УЕФА просил Ла Лигу перенести игру с «Алавесом» в 31-м туре испанской Ла Лиги, но получил отказ.

Источник: Michael Regan - UEFA/UEFA via Getty Images

Об этом сообщает Cadena Ser. Встреча между мадридским и лондонским клубом состоится 16 апреля, а игра с «Алавесом» — 13 апреля. Напомним, их первый матч ¼ финала ЛЧ завершился со счётом 3:0 в пользу английской команды.

По информации источника, «сливочные» просили перенести игру чемпионата Испании с воскресенья на субботу, но лига дала отказ. Хотя соперник «белых» был не против такого предложения. Отметим, что матч Лиги 1 «Нант» — «ПСЖ» был перенесён с 13 на 22 апреля по просьбе парижан. Команда Луиса Энрике захотела получить больше времени на восстановление между встречами ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА с «Астон Виллой».