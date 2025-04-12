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Гол на 92-й минуте решил судьбу уникального клуба в Кубке Казахстана

Петропавловский Кызыл-Жар обыграл кызылординский Кайсар в матче финала Кубка Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.
Источник: ФК "Кызыл-Жар"

Петропавловский «Кызыл-Жар» обыграл кызылординский «Кайсар» в матче ⅛ финала Кубка Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.

Матч в Костанае, где петропавловцы пока принимают своих гостей завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.
Победный гол на 92-й минуте забил капитан «Кызыл-Жара» Александр Нойок. Украинский легионер поразил ворота кызылординцев ударом со штрафного.
Отметим, что «Кайсар» является единственным клубом в КПЛ-2025, который играет без легионеров.
Добавим, что ранее в ¼ финала Кубка Казахстана вышел семейский «Елимай».

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Публикация от «QYZYLJAR» FÝTBOL KLÝBY (@fcqyzyljar).