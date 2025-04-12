Гол на 92-й минуте решил судьбу уникального клуба в Кубке Казахстана

Петропавловский «Кызыл-Жар» обыграл кызылординский «Кайсар» в матче ⅛ финала Кубка Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.

Матч в Костанае, где петропавловцы пока принимают своих гостей завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

