«Манчестер Сити» превратил 0:2 с «Кристал Пэлас» в 5:2, Эдерсон отметился голевой передачей

«Орлы» повели с преимуществом в два гола уже к 21-й минуте. Сначала отличился Эберечи Эзе, затем ворота Эдерсона поразил Крис Ричардс.
«Горожанам» удалось отыграться еще до перерыва. Кевин Де Брейне стал автором первого гола хозяев на 33-й минуте, а тремя минутами позже Омар Мармуш сравнял счет.
Матео Ковачич вывел хозяев вперед на 47-й минуте. Затем Джеймс Макэйти отличился с передачи Эдерсона, а Нико О’Райлли на 79-й минуте сделал разницу в счете разгромной.
«Сити», набрав 55 очков, поднялся на 4-ю строчку, однако он провел 32 матча, в то время как у «Челси» 31 игра, а у «Ньюкасла» и вовсе 30. При этом обе команды набрали по 53 очка. «Кристал Пэлас» же идет 11-м с 43 баллами.