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«Манчестер Сити» превратил 0:2 с «Кристал Пэлас» в 5:2, Эдерсон отметился голевой передачей

В игре 32-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити одержал волевую разгромную победу над Кристал Пэлас.

Источник: Getty Images

«Орлы» повели с преимуществом в два гола уже к 21-й минуте. Сначала отличился Эберечи Эзе, затем ворота Эдерсона поразил Крис Ричардс.

«Горожанам» удалось отыграться еще до перерыва. Кевин Де Брейне стал автором первого гола хозяев на 33-й минуте, а тремя минутами позже Омар Мармуш сравнял счет.

Матео Ковачич вывел хозяев вперед на 47-й минуте. Затем Джеймс Макэйти отличился с передачи Эдерсона, а Нико О’Райлли на 79-й минуте сделал разницу в счете разгромной.

«Сити», набрав 55 очков, поднялся на 4-ю строчку, однако он провел 32 матча, в то время как у «Челси» 31 игра, а у «Ньюкасла» и вовсе 30. При этом обе команды набрали по 53 очка. «Кристал Пэлас» же идет 11-м с 43 баллами.

Манчестер Сити
5:2
Первый тайм: 2:2
Кристал Пэлас
Футбол, Англия, Тур 32
12.04.2025, 14:30 (МСК UTC+3)
Etihad Stadium
Главные тренеры
Хосеп Гвардиола
Оливер Гласнер
Голы
Манчестер Сити
Кевин Де Брейне
33′
Омар Мармуш
(Илкай Гюндоган)
36′
Матео Ковачич
(Кевин Де Брейне)
47′
Джеймс Макэйти
(Эдерсон)
56′
Нико О`Райли
79′
Кристал Пэлас
Эбере Эзе
(Исмаила Сарр)
8′
Крис Ричардс
(Адам Уортон)
21′
Составы команд
Манчестер Сити
3
Рубен Диаш
24
Йошко Гвардиол
82
Рико Льюис
14
Нико Гонсалес
40′
19
Илкай Гюндоган
75
Нико О`Райли
31
Эдерсон
71′
18
Штефан Ортега
8
Матео Ковачич
87′
10
Джек Грилиш
17
Кевин Де Брейне
87′
11
Жереми Доку
87
Джеймс Макэйти
68′
82′
26
Савио
7
Омар Мармуш
82′
52
Оскар Бобб
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
12
Даниэль Муньос
26
Крис Ричардс
8
Джефферсон Лерма
90+4′
18
Даити Камада
31′
7
Исмаила Сарр
3
Тайрик Митчелл
63′
17
Натаниэл Клайн
5
Максенс Лакруа
54′
63′
25
Бен Чилуэлл
10
Эбере Эзе
80′
11
Матеус Франса
20
Адам Уортон
80′
55
Джастин Девенни
14
Жан-Филипп Матета
46′
19
Уилл Хьюз
Статистика
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
21
Удары (всего)
7
9
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
4
10
Фолы
16
1
Офсайды
4
Судейская бригада
Главный судья
Джарред Джиллетт
(Австралия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти