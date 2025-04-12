«Манчестер Сити» превратил 0:2 с «Кристал Пэлас» в 5:2, Эдерсон отметился голевой передачей

«Сити», набрав 55 очков, поднялся на 4-ю строчку, однако он провел 32 матча, в то время как у «Челси» 31 игра, а у «Ньюкасла» и вовсе 30. При этом обе команды набрали по 53 очка. «Кристал Пэлас» же идет 11-м с 43 баллами.