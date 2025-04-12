«Сити» выдал мощнейший камбэк в стиле «Реала»! Фамилию Де Брейне скандировал весь стадион

Уже этот гол малость шокировал, но затем гости отличились снова! «Пэлас» много забивает со стандартов в этом сезоне и опять использовал угловой. Навес Уортона, удар головой Ричардса — и вот «Сити» «горит» уже со счётом 0:2. Не лучшим образом сыграл Эдерсон на выходе, однако ему поставили спину соперники. На 28-й минуте «Пэлас» забил третий гол — в это уже просто невозможно было поверить. И не пришлось, потому что судьи обнаружили офсайд.