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«Сити» выдал мощнейший камбэк в стиле «Реала»! Фамилию Де Брейне скандировал весь стадион

Пропустили два от «Кристал Пэлас», а ответили пятью голами! Кажется, команда Гвардиолы все-таки хочет в Лигу чемпионов.

Источник: Чемпионат.com

Иногда бывают такие встречи, когда первый тайм абсолютно не похож на второй. До перерыва доминирует одна команда, а после него — другая. Матч «Сити» — «Пэлас» оказался во многом уникальным, потому что игра перевернулась уже за один тайм!

Футбол
Англия 2024/2025
Тур 32, 12.04.2025, 14:30
Манчестер Сити
5
Кристал Пэлас
2

На восьмой минуте гостям удалась классная комбинация. В каком-то смысле даже модная для современного футбола. Предголевую передачу отдал в одно касание футболист, находящийся на самой-самой бровке. Чем-то напомнило первый гол «Интера» в Мюнхене. В результате «Пэлас» настолько хорошо использовал пространство за спинами защитников, что Эзе забивал в пустые ворота — один из самых простых мячей в его карьере.

Уже этот гол малость шокировал, но затем гости отличились снова! «Пэлас» много забивает со стандартов в этом сезоне и опять использовал угловой. Навес Уортона, удар головой Ричардса — и вот «Сити» «горит» уже со счётом 0:2. Не лучшим образом сыграл Эдерсон на выходе, однако ему поставили спину соперники. На 28-й минуте «Пэлас» забил третий гол — в это уже просто невозможно было поверить. И не пришлось, потому что судьи обнаружили офсайд.

Ну, а дальше пошёл камбэк «Сити». Вторая половина тайма получилась уже абсолютно другой. Хозяева уверенно перехватили инициативу и создали кучу моментов до перерыва. А начал всё гол Де Брёйне со штрафного. Мяч зашёл в ворота от штанги. И всё это вскоре после того, как фанаты распевали фамилию бельгийца. На днях он объявил об уходе из клуба по итогам сезона.

Источник: Кадр из трансляции

Поучаствовал Де Брёйне и во втором голе «Сити». Он скидывал под удар Гюндогану, но тот толком не попал по мячу, и забил уже Мармуш. За три минуты счёт из 0:2 превратился в 2:2. Причём в конце тайма Де Брёйне мог забивать третий, однако упустил отличный момент, оказавшись с мячом в 12 метрах от ворот без сопротивления.

Источник: Кадр из трансляции

На перерыв «Сити» уходил на эмоциональном подъёме. И во втором тайме, по сути, разорвал соперника. Уже на 47-й минуте Ковачич забил гол, который оказался победным. Причём передачу ему отдал именно Де Брёйне.

А вскоре забил ещё и 22-летний воспитанник «Сити» Макэйти, сняв все сомнения о победителе. Причём голевую передачу ему отдал Эдерсон. Для вратаря это уже четвёртый ассист в этом чемпионате Англии! Само собой, это рекорд среди вратарей. Как и семь голевых передач бразильца за всё время в АПЛ. Одна неприятность — вскоре после этого Эдерсон получил травму, и его заменили на Ортегу.

В конце встречи произошло два события: у «Сити» отличился ещё один воспитанник — 20-летний Нико О’Райли, который сделал счёт 5:2 (по сценарию получился матч чисто в стиле «Реала» и «Боруссии». Хотя более значимым кажется другой эпизод. На 87-й минуте случилась замена Де Брёйне под стоячие овации и скандирования. Ощущение было, будто это последняя игра бельгийца в карьере. Выглядело действительно трогательно.

А что касается результата, «Сити» добыл важную победу в борьбе за топ-5 АПЛ. Как минимум временно поднялся на четвёртое место. Если что, в следующем сезоне ЛЧ точно сыграют не четыре, а пять лучших команд этого чемпионата Англии.

Автор: Григорий Телингатер

Манчестер Сити
5:2
Первый тайм: 2:2
Кристал Пэлас
Футбол, Англия, Тур 32
12.04.2025, 14:30 (МСК UTC+3)
Etihad Stadium
Главные тренеры
Хосеп Гвардиола
Оливер Гласнер
Голы
Манчестер Сити
Кевин Де Брейне
33′
Омар Мармуш
(Илкай Гюндоган)
36′
Матео Ковачич
(Кевин Де Брейне)
47′
Джеймс Макэйти
(Эдерсон)
56′
Нико О`Райли
79′
Кристал Пэлас
Эбере Эзе
(Исмаила Сарр)
8′
Крис Ричардс
(Адам Уортон)
21′
Составы команд
Манчестер Сити
3
Рубен Диаш
24
Йошко Гвардиол
82
Рико Льюис
14
Нико Гонсалес
40′
19
Илкай Гюндоган
75
Нико О`Райли
31
Эдерсон
71′
18
Штефан Ортега
8
Матео Ковачич
87′
10
Джек Грилиш
17
Кевин Де Брейне
87′
11
Жереми Доку
87
Джеймс Макэйти
68′
82′
26
Савио
7
Омар Мармуш
82′
52
Оскар Бобб
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
12
Даниэль Муньос
26
Крис Ричардс
8
Джефферсон Лерма
90+4′
18
Даити Камада
31′
7
Исмаила Сарр
3
Тайрик Митчелл
63′
17
Натаниэл Клайн
5
Максенс Лакруа
54′
63′
25
Бен Чилуэлл
10
Эбере Эзе
80′
11
Матеус Франса
20
Адам Уортон
80′
55
Джастин Девенни
14
Жан-Филипп Матета
46′
19
Уилл Хьюз
Статистика
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
21
Удары (всего)
7
9
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
4
10
Фолы
16
1
Офсайды
4
Судейская бригада
Главный судья
Джарред Джиллетт
(Австралия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти