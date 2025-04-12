Де Брёйне рассказал, что планирует успеть сделать перед уходом из «Манчестер Сити» летом

«Я хочу уехать с местом в Лиге чемпионов для этой команды, потому что они этого заслуживают. Мы выступаем в Лиге чемпионов уже девять-десять лет, что я здесь, поэтому я надеюсь, что мы сможем сделать это для команды в следующем году, и я просто постараюсь показывать хороший футбол, как делал это всегда», — приводит слова Де Брёйне официальный сайт «Манчестер Сити».