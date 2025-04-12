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Де Брёйне рассказал, что планирует успеть сделать перед уходом из «Манчестер Сити» летом

Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне высказался о целях команды на оставшуюся часть сезона.

Источник: Чемпионат.com

«Я хочу уехать с местом в Лиге чемпионов для этой команды, потому что они этого заслуживают. Мы выступаем в Лиге чемпионов уже девять-десять лет, что я здесь, поэтому я надеюсь, что мы сможем сделать это для команды в следующем году, и я просто постараюсь показывать хороший футбол, как делал это всегда», — приводит слова Де Брёйне официальный сайт «Манчестер Сити».

Кевин Де Брёйне выступает за «Манчестер Сити» с августа 2015 года. «Горожане» заплатили немецкому «Вольфсбургу» за трансфер атакующего полузащитника € 76 млн. Ранее бельгиец объявил, что летом покинет клуб свободным агентом. После 32 туров «Манчестер Сити» занимает четвёртое место в английской Премьер-Лиге с 55 очками.

Манчестер Сити
5:2
Первый тайм: 2:2
Кристал Пэлас
Футбол, Англия, Тур 32
12.04.2025, 14:30 (МСК UTC+3)
Etihad Stadium
Главные тренеры
Хосеп Гвардиола
Оливер Гласнер
Голы
Манчестер Сити
Кевин Де Брейне
33′
Омар Мармуш
(Илкай Гюндоган)
36′
Матео Ковачич
(Кевин Де Брейне)
47′
Джеймс Макэйти
(Эдерсон)
56′
Нико О`Райли
79′
Кристал Пэлас
Эбере Эзе
(Исмаила Сарр)
8′
Крис Ричардс
(Адам Уортон)
21′
Составы команд
Манчестер Сити
3
Рубен Диаш
24
Йошко Гвардиол
82
Рико Льюис
14
Нико Гонсалес
40′
19
Илкай Гюндоган
75
Нико О`Райли
31
Эдерсон
71′
18
Штефан Ортега
8
Матео Ковачич
87′
10
Джек Грилиш
17
Кевин Де Брейне
87′
11
Жереми Доку
87
Джеймс Макэйти
68′
82′
26
Савио
7
Омар Мармуш
82′
52
Оскар Бобб
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
12
Даниэль Муньос
26
Крис Ричардс
8
Джефферсон Лерма
90+4′
18
Даити Камада
31′
7
Исмаила Сарр
3
Тайрик Митчелл
63′
17
Натаниэл Клайн
5
Максенс Лакруа
54′
63′
25
Бен Чилуэлл
10
Эбере Эзе
80′
11
Матеус Франса
20
Адам Уортон
80′
55
Джастин Девенни
14
Жан-Филипп Матета
46′
19
Уилл Хьюз
Статистика
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
21
Удары (всего)
7
9
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
4
10
Фолы
16
1
Офсайды
4
Судейская бригада
Главный судья
Джарред Джиллетт
(Австралия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти