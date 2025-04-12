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Леверкузенский «Байер» не смог обыграть «Унион» в матче 29-го тура Бундеслиги

Завершился матч 29-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Байер» и берлинский «Унион».

Источник: Reuters

Команды играли на стадионе «БайАрена» в Леверкузене (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Бастианом Данкертом. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. Матч завершился вничью — 0:0.

Командам не удалось порадовать своих болельщиком забитыми мячами. Финальный свисток судьи зафиксировал на табло безголевую ничью.

После этой игры в активе «Байера» стало 63 очка. Подопечные Хаби Алонсо занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Унион» с 34 очками находится на 13-й строчке.

Байер
0:0
Первый тайм: 0:0
Унион Б
Футбол, Германия, Тур 29
12.04.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
BayArena
Главные тренеры
Хаби Алонсо
Штеффен Баумгарт
Составы команд
Байер
1
Лукас Градецки
3
Пьеро Хинкапье
4
Джонатан Та
30
Джереми Фримпонг
34
Гранит Джака
14
Патрик Шик
12
Эдмонд Тапсоба
74′
13
Артур
20
Алехандро Гримальдо
74′
22
Виктор Бонифейс
24
Алейкс Гарсия
57′
10
Флориан Вирц
90+3′
25
Эсекиэль Паласиос
86′
7
Йонас Хофманн
90+3′
19
Натан Телла
46′
21
Амин Адли
Унион Б
1
Фредерик Реннов
4
Диогу Лейте
5
Данило Дуки
14
Леопольд Кверфельд
8
Рани Хедира
13
Андраш Шефер
18
Йосип Юранович
82′
15
Том Роте
28
Кристофер Триммель
78′
26
Жером Руссийон
19
Яник Хаберер
78′
35
Давид Прой
83′
21
Тим Скарке
60′
16
Бенедикт Холлербах
23
Андрей Илич
61′
29
Люка Тузар
Статистика
2
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
16
Удары (всего)
7
4
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
3
10
Фолы
13
2
Офсайды
4
Судейская бригада
Главный судья
Бастиан Данкерт
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти