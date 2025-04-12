«Астон Вилла» обыграла «Саутгемптон» в матче чемпионата Англии

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. «Астон Вилла» обыграла «Саутгемптон» в матче 32-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, которая прошла в субботу в Саутгемптоне, закончилась победой гостей со счетом 3:0. Голы забили Олли Уоткинс (73-я минута), Доньелл Мален (79) и Джон Макгинн (90+4). Марко Асенсио дважды не сумел реализовать пенальти — на 69-й и 90+4-й минутах.
«Астон Вилла» выиграла четвертый матч подряд, набрала 54 очка и поднялась на пятое место в таблице, «Саутгемптон» (10 очков) располагается на заключительной, 20-й позиции.
В других матчах «Брайтон» сыграл вничью с «Лестером» (2:2), а «Ноттингем Форест» дома уступил «Эвертону» (0:1).