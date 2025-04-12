«Астон Вилла» обыграла «Саутгемптон» в матче чемпионата Англии

Встреча, которая прошла в субботу в Саутгемптоне, закончилась победой гостей со счетом 3:0. Голы забили Олли Уоткинс (73-я минута), Доньелл Мален (79) и Джон Макгинн (90+4). Марко Асенсио дважды не сумел реализовать пенальти — на 69-й и 90+4-й минутах.