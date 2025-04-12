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«Астон Вилла» обыграла «Саутгемптон» в матче чемпионата Англии

«Астон Вилла» обыграла «Саутгемптон» в матче чемпионата Англии по футболу.

Источник: Reuters

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. «Астон Вилла» обыграла «Саутгемптон» в матче 32-го тура чемпионата Англии по футболу.

Встреча, которая прошла в субботу в Саутгемптоне, закончилась победой гостей со счетом 3:0. Голы забили Олли Уоткинс (73-я минута), Доньелл Мален (79) и Джон Макгинн (90+4). Марко Асенсио дважды не сумел реализовать пенальти — на 69-й и 90+4-й минутах.

«Астон Вилла» выиграла четвертый матч подряд, набрала 54 очка и поднялась на пятое место в таблице, «Саутгемптон» (10 очков) располагается на заключительной, 20-й позиции.

В других матчах «Брайтон» сыграл вничью с «Лестером» (2:2), а «Ноттингем Форест» дома уступил «Эвертону» (0:1).

Саутгемптон
0:3
Первый тайм: 0:0
Астон Вилла
Футбол, Англия, Тур 32
12.04.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
St Mary's Stadium
Главные тренеры
Иван Юрич
Унаи Эмери
Голы
Астон Вилла
Олли Уоткинс
(Юри Тилеманс)
73′
Дониэлл Мален
(Морган Роджерс)
79′
Джон Макгинн
90+4′
Нереализованные пенальти
Астон Вилла
Марко Асенсио
69′
Марко Асенсио
90+4′
Составы команд
Саутгемптон
30
Аарон Рамсдейл
2
Кайл Уокер-Питерс
5
Джек Стивенс
6
Тэйлор Хэрвуд-Беллис
88′
35
Ян Беднарек
68′
26
Лесли Угочукву
3
Райан Мэннинг
82′
16
Юкинари Сугавара
18
Матеуш Фернандеш
38′
89′
46
Джей Робинсон
19
Кэмерон Арчер
61′
8
Уильям Смоллбоун
20
Камалдин Сулемана
61′
11
Росс Стюарт
32
Пол Онуачу
46′
33
Тайлер Диблинг
Астон Вилла
23
Эмилиано Мартинес
4
Эзри Конса
5
Тайрон Мингс
22
Иан Матсен
8
Юри Тилеманс
21
Марко Асенсио
2
Мэтти Кэш
86′
16
Андрес Гарсия
24
Амаду Онана
89′
44
Бубакар Камара
41
Джейкоб Рэмси
66′
11
Олли Уоткинс
9
Маркус Рэшфорд
66′
17
Дониэлл Мален
27
Морган Роджерс
86′
7
Джон Макгинн
87′
Статистика
3
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
7
Удары (всего)
25
2
Удары в створ
10
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
13
11
Фолы
4
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Томас Брэмэлл
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти