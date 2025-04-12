«Монако» разгромил «Марсель» и поднялся на второе место в таблице Лиги 1

На 34-й минуте японский вингер «Монако» Такуми Минамино открыл счёт в матче. На 58-й минуте нападающий Брил Эмболо удвоил преимущество своей команды. На 82-й минуте полузащитник «Монако» Денис Закария ударом с пенальти довёл счёт до крупного. Российский полузащитник хозяев Александр Головин весь матч провёл в запасе.