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«Монако» разгромил «Марсель» и поднялся на второе место в таблице Лиги 1

Завершился матч 29-го тура французской Лиги 1 между «Монако» и «Марселем».

Источник: Чемпионат.com

Игра проходила на стадионе «Луи II» в Монако. Встречу обслуживала бригада арбитров, возглавляемая Бенуа Бастьеном. Победу в матче со счётом 3:0 праздновали хозяева поля.

На 34-й минуте японский вингер «Монако» Такуми Минамино открыл счёт в матче. На 58-й минуте нападающий Брил Эмболо удвоил преимущество своей команды. На 82-й минуте полузащитник «Монако» Денис Закария ударом с пенальти довёл счёт до крупного. Российский полузащитник хозяев Александр Головин весь матч провёл в запасе.

«Монако» довёл количество набранных очков в сезоне до 53 и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице Лиги 1, опередив «Марсель». У подопечных Роберто Де Дзерби осталось 52 очка. Команда опустилась на третье место.

Монако
3:0
Первый тайм: 1:0
Марсель
Футбол, Франция, Тур 29
12.04.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Stade Louis II
Главные тренеры
Ади Хюттер
Роберто Де Дзерби
Голы
Монако
Такуми Минамино
(Денис Закария)
34′
Бриль Эмболо
(де Оливейра Кампос Вандерсон)
59′
Денис Закария
80′
Составы команд
Монако
16
Филипп Кен
2
де Оливейра Кампос Вандерсон
12
Кайю Энрике
17
Уилфрид Синго
9′
6
Денис Закария
11
Магнес Аклиуш
5
Тило Керер
78′
88′
22
Мохаммед Салису
15
Ламин Камара
85′
88
Сунгуту Магасса
18
Такуми Минамино
70′
7
Элисс Бен Сегир
14
Мика Биерет
71′
9
Фоларин Балогун
36
Бриль Эмболо
85′
21
Джордж Иленихенья
Марсель
1
Херонимо Рульи
6
Улиссес Гарсия
62
Микаэль Мурильо
19
Жоффре Кондогбья
21
Валентен Ронжье
25
Адриен Рабьо
44
Луис Энрике
3
Кантен Мерлен
60′
77
Амар Дедич
17
Джонатан Роу
61′
9
Амин Гуири
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
60′
22
Исмаэль Беннасер
10
Мэйсон Гринвуд
85′
11
Амин Харит
87′
Статистика
2
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
15
Удары (всего)
8
10
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
4
6
Фолы
18
2
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Бенуа Бастьен
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти