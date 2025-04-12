Тренера «Ньюкасла» госпитализировали перед матчем с «МЮ»

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Главного тренера «Ньюкасла» Эдди Хау госпитализировали перед матчем 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Манчестер Юнайтед», сообщается в аккаунте футбольного клуба в соцсети Х.
Встреча между «Ньюкаслом» и «Манчестер Юнайтед» пройдет 13 апреля на стадионе «Сент-Джеймс Парк», начало — 18:30 мск.
«Эдди Хау пропустит завтрашнюю игру против “Манчестер Юнайтед” из-за болезни. Он был госпитализирован поздно вечером в пятницу после того, как несколько дней плохо себя чувствовал. Все в “Ньюкасле” желают Эдди скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении клуба.
Хау 47 лет. «Ньюкасл» идет на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 53 очка. «Сороки» выиграли три последние встречи в национальном первенстве.