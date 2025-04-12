Тренера «Ньюкасла» госпитализировали перед матчем с «МЮ»

«Эдди Хау пропустит завтрашнюю игру против “Манчестер Юнайтед” из-за болезни. Он был госпитализирован поздно вечером в пятницу после того, как несколько дней плохо себя чувствовал. Все в “Ньюкасле” желают Эдди скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении клуба.