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Тренера «Ньюкасла» госпитализировали перед матчем с «МЮ»

Главного тренера «Ньюкасла» Хау госпитализировали перед матчем с «МЮ».

Источник: Reuters

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Главного тренера «Ньюкасла» Эдди Хау госпитализировали перед матчем 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Манчестер Юнайтед», сообщается в аккаунте футбольного клуба в соцсети Х.

Встреча между «Ньюкаслом» и «Манчестер Юнайтед» пройдет 13 апреля на стадионе «Сент-Джеймс Парк», начало — 18:30 мск.

«Эдди Хау пропустит завтрашнюю игру против “Манчестер Юнайтед” из-за болезни. Он был госпитализирован поздно вечером в пятницу после того, как несколько дней плохо себя чувствовал. Все в “Ньюкасле” желают Эдди скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении клуба.

Хау 47 лет. «Ньюкасл» идет на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 53 очка. «Сороки» выиграли три последние встречи в национальном первенстве.