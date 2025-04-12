«Интер» обыграл «Кальяри» в матче чемпионата Италии

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. «Интер» обыграл «Кальяри» в домашнем матче 32-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, которая прошла в субботу в Милане, закончилась победой хозяев со счетом 3:1. У победителей мячи забили Марко Арнаутович (13-я минута), Лаутаро Мартинес (26) и Янн Биссек (55). Гол гостей на счету Роберто Пикколи (48).
«Интер» набрал 71 очко и продолжает лидировать в турнирной таблице, увеличив отрыв от идущего вторым и имеющего игру в запасе «Наполи» до шести баллов. «Кальяри» (30 очков) идет на 15-й позиции.
В другом матче дня «Венеция» дома обыграла «Монцу» — 1:0.