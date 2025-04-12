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«Интер» обыграл «Кальяри» в матче чемпионата Италии

Футболисты «Интера» обыграли «Кальяри» в матче чемпионата Италии.

Источник: Reuters

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. «Интер» обыграл «Кальяри» в домашнем матче 32-го тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча, которая прошла в субботу в Милане, закончилась победой хозяев со счетом 3:1. У победителей мячи забили Марко Арнаутович (13-я минута), Лаутаро Мартинес (26) и Янн Биссек (55). Гол гостей на счету Роберто Пикколи (48).

«Интер» набрал 71 очко и продолжает лидировать в турнирной таблице, увеличив отрыв от идущего вторым и имеющего игру в запасе «Наполи» до шести баллов. «Кальяри» (30 очков) идет на 15-й позиции.

В другом матче дня «Венеция» дома обыграла «Монцу» — 1:0.

Интер
3:1
Первый тайм: 2:0
Кальяри
Футбол, Италия, Тур 32
12.04.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Симоне Индзаги
Давиде Никола
Голы
Интер
Марко Арнаутович
(Карлос Аугусту)
13′
Лаутаро Мартинес
(Марко Арнаутович)
26′
Янн Биссек
(Федерико Димарко)
55′
Кальяри
Роберто Пикколи
(Томмазо Ауджелло)
48′
Составы команд
Интер
1
Янн Зоммер
6
Стефан де Врей
30
Карлос Аугусту
31
Янн Биссек
16
Давиде Фраттези
23
Николо Барелла
32
Федерико Димарко
59′
36
Маттео Дармиан
20
Хакан Чалханоглу
84′
21
Кристьян Асллани
59
Никола Залевски
67′
95
Алессандро Бастони
8
Марко Арнаутович
59′
11
Карлос Хоакин Корреа
10
Лаутаро Мартинес
67′
9
Маркус Тюрам
Кальяри
25
Элиа Каприле
3
Томмазо Ауджелло
24
Хосе Луис Паломино
26
Йерри Мина
8
Мишель Ндари Адопо
19
Надир Зортеа
28
Габриэле Дзаппа
72′
33
Адам Оберт
14
Алессандро Дейола
69′
72′
70
Джанлука Гаэтано
29
Антуан Макумбу
62′
18
Рэзван Марин
9
Флоринел Коман
62′
77
Зиту Лувумбу
91
Роберто Пикколи
82′
30
Леонардо Паволетти
Статистика
0
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
13
Удары (всего)
8
4
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
6
6
Фолы
12
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Марко Ди Белло
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти