«Интер» обыграл «Кальяри» в матче чемпионата Италии

Встреча, которая прошла в субботу в Милане, закончилась победой хозяев со счетом 3:1. У победителей мячи забили Марко Арнаутович (13-я минута), Лаутаро Мартинес (26) и Янн Биссек (55). Гол гостей на счету Роберто Пикколи (48).