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«Барселона» благодаря автоголу победила «Леганес» в матче Примеры

«Барселона» благодаря автоголу победила «Леганес» в матче 31-го тура Примеры.

Источник: Reuters

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. «Барселона» обыграла «Леганес» в выездном матче 31-го тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча, которая прошла в субботу в Леганесе, закончилась победой гостей со счетом 1:0. Мяч на 48-й минуте в свои ворота отправил защитник «Леганеса» Хорхе Саэнс.

«Барселона», набрав 70 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице. У идущего вторым «Реала» 63 балла и матч в запасе. «Леганес» (28 очков) располагается на предпоследней, 19-й позиции.

В других матчах «Хетафе» дома уступил «Лас-Пальмасу» (1:3), а «Сельта» проиграла «Эспаньолу» (0:2).

Леганес
0:1
Первый тайм: 0:0
Барселона
Футбол, Испания, Тур 31
12.04.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Butarque, 12530 зрителей
Главные тренеры
Борха Хименес
Ханс-Дитер Флик
Голы
Барселона
Хорхе Саэнс
48′
Составы команд
Леганес
13
Марко Дмитрович
3
Хорхе Саэнс
6
Серхио Гонсалес
12
Валентен Розье
20
Хавьер Эрнандес
5
Ренато Тапия
10
Даниэль Раба
87′
2
Адрия Альтимира
7′
76′
19
Диего Гарсия
7
Оскар Родригес
67′
17
Иван Нейу
8
Сейдуба Сиссе
76′
23
Мунир Эль-Хаддади
30
Ян Диоманде
59′
11
Хуан Крус
Барселона
25
Войцех Щенсны
5
Иньиго Мартинес
23
Жюль Кунде
8
Педри
19
Ламин Ямаль
11
Рафинья
3
Алехандро Бальде
41′
35
Херард Мартин
4
Рональд Араухо
46′
21
Френки де Йонг
87′
24
Эрик Гарсия
80′
2
Пау Кубарси
16
Фермин Лопес
67′
6
Гави
9
Роберт Левандовски
67′
7
Ферран Торрес
Статистика
2
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
6
Удары (всего)
12
1
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
8
10
Фолы
4
4
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти