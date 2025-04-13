«Барселона» благодаря автоголу победила «Леганес» в матче Примеры

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. «Барселона» обыграла «Леганес» в выездном матче 31-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, которая прошла в субботу в Леганесе, закончилась победой гостей со счетом 1:0. Мяч на 48-й минуте в свои ворота отправил защитник «Леганеса» Хорхе Саэнс.
«Барселона», набрав 70 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице. У идущего вторым «Реала» 63 балла и матч в запасе. «Леганес» (28 очков) располагается на предпоследней, 19-й позиции.
В других матчах «Хетафе» дома уступил «Лас-Пальмасу» (1:3), а «Сельта» проиграла «Эспаньолу» (0:2).