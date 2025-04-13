Атака «Барсы» разочаровала. В матче с аутсайдером команду Флика было просто не узнать

Матч с «Леганесом» точно не из тех, которые Флик будет пересматривать с удовольствием. Победа «Барселоны» оставалась под вопросом до самого конца. Однажды даже сам тренер каталонцев воспользовался возможностью потянуть время, спрятав мяч за спиной от соперника. Впрочем, лидер Примеры немного подправил статистику во второй половине — 12:6 по ударам в пользу сине-гранатовых (из штрафной — 10:4, в створ — 3:1). При этом голевых моментов у гостей почти не было, а в компенсированное время «Барсу» едва не наказал её воспитанник. Форвард хозяев Эль-Хаддади убегал один на один, но его в феноменальном подкате остановил Мартинес. Кто знает, возможно, это идеальное действие защитника станет решающим в борьбе за титул.