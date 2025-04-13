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Атака «Барсы» разочаровала. В матче с аутсайдером команду Флика было просто не узнать

Победу над скромным «Леганесом» каталонцам принесли автогол и выдающийся подкат.

Источник: Чемпионат.com

«Барселона» одержала одну из труднейших своих побед в сезоне Примеры. Исход матча с «Леганесом» решил автогол. Каталонцы как минимум на сутки оторвались на семь очков от «Реала».

Футбол
Испания 2024/2025
Тур 31, 12.04.2025, 22:00
Леганес
0
Барселона
1

Этот матч был поставлен «Барселоне» между двумя четвертьфиналами Лиги чемпионов. Если бы команда Ханса-Дитера Флика не разгромила «Боруссию» со счётом 4:0, то немецкий тренер каталонцев наверняка сделал бы больше изменений в основе, держа в голову ответную встречу в Дортмунде через три дня. Тем более соперник — один из аутсайдеров Примеры, свалившийся на момент начала игры на предпоследнее место. А в сложившихся обстоятельствах Флик ограничился двумя перестановками. На скамейке остались Кубарси и де Йонг — вместо них вышли Араухо и Гарсия.

Несмотря на игру почти сильнейшим составом, «Барселона» испытывала проблемы с «Леганесом». Каталонская коса нашла на мадридский камень. Стартовое давление принесло команде Флика лишь серию стандартов на первых минутах, но голевых моментов лидер чемпионата Испании не создавал. А вот хозяева должны были забивать на исходе четверти часа. Раба на левом фланге ушёл от Мартинеса, как от стоячего, и доставил мяч в штрафную на Альтимиру. Хавбек из убойной позиции пробил прямо в Щенсного. Кстати, Войцех тоже попал в основу, хотя была информация о проблемах с животом у польского голкипера.

В первом тайме «Барселона» владела мячом 73% времени. Но как же грамотно защищался аутсайдер Примеры! Каталонцы нанесли шесть ударов и ни разу не попали в створ. Наиграли всего на 0,19 по xG, тогда как «Леганес» на 0,22. Действия атакующего трио Ямаль — Рафинья — Левандовски оставляли желать лучшего. Центрфорвард всего раз встретился с мячом в штрафной Дмитровича. Хуже того, перед перерывом каталонцы потеряли Бальде, получившего мышечное повреждение.

На второй тайм Флик выпустил де Йонга, чтобы улучшить движение мяча в центре поля. И уже через две минуты после перерыва «Барселона» забила! Точнее, «Леганес» сотворил автогол. Всё началось с того, что воспитанник «Реала» Родригес переоценил себя. В матче с соперником уровня «Барсы» любая ошибка может стать роковой, но Оскар захотел выделиться на фоне звёзд и отдать пас пяткой. Мартин, заменивший Бальде, успешно сыграл на перехвате, а после кросса Рафиньи слева Саэнс срезал мяч в собственные ворота. Это было первое попадание в створ.

Источник: AP 2024

Даже поведя в счёте, «Барселона» не чувствовала себя спокойно. Вот если бы Фермин сразу же забил второй мяч после волшебного дриблинга в штрафной «Леганеса», то каталонцы наверняка добили бы соперника. Но и Лопес, оказавшись перед воротами, не попал в створ. «Леганес» находил пространство в те редкие отрезки, когда владел мячом. Хозяева требовали пенальти за руки, тем не менее не выпросили у судьи 11-метровый. С решениями рефери Маэсо можно согласиться. В середине тайма команда Борхи Хименеса забила с игры, однако оказалось, что форвард Раба поспешил и залез в офсайд.

Матч с «Леганесом» точно не из тех, которые Флик будет пересматривать с удовольствием. Победа «Барселоны» оставалась под вопросом до самого конца. Однажды даже сам тренер каталонцев воспользовался возможностью потянуть время, спрятав мяч за спиной от соперника. Впрочем, лидер Примеры немного подправил статистику во второй половине — 12:6 по ударам в пользу сине-гранатовых (из штрафной — 10:4, в створ — 3:1). При этом голевых моментов у гостей почти не было, а в компенсированное время «Барсу» едва не наказал её воспитанник. Форвард хозяев Эль-Хаддади убегал один на один, но его в феноменальном подкате остановил Мартинес. Кто знает, возможно, это идеальное действие защитника станет решающим в борьбе за титул.

Автор: Анатолий Романов

Леганес
0:1
Первый тайм: 0:0
Барселона
Футбол, Испания, Тур 31
12.04.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Butarque, 12530 зрителей
Главные тренеры
Борха Хименес
Ханс-Дитер Флик
Голы
Барселона
Хорхе Саэнс
48′
Составы команд
Леганес
13
Марко Дмитрович
3
Хорхе Саэнс
6
Серхио Гонсалес
12
Валентен Розье
20
Хавьер Эрнандес
5
Ренато Тапия
10
Даниэль Раба
87′
2
Адрия Альтимира
7′
76′
19
Диего Гарсия
7
Оскар Родригес
67′
17
Иван Нейу
8
Сейдуба Сиссе
76′
23
Мунир Эль-Хаддади
30
Ян Диоманде
59′
11
Хуан Крус
Барселона
25
Войцех Щенсны
5
Иньиго Мартинес
23
Жюль Кунде
8
Педри
19
Ламин Ямаль
11
Рафинья
3
Алехандро Бальде
41′
35
Херард Мартин
4
Рональд Араухо
46′
21
Френки де Йонг
87′
24
Эрик Гарсия
80′
2
Пау Кубарси
16
Фермин Лопес
67′
6
Гави
9
Роберт Левандовски
67′
7
Ферран Торрес
Статистика
2
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
6
Удары (всего)
12
1
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
8
10
Фолы
4
4
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти