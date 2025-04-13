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Карло Анчелотти — о проблемах «Реала»: нам нужно это остановить

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о спаде в игре команды.

Источник: Чемпионат.com

«Форма Винисиуса? Трудно сказать. Особенно в последние недели мы наблюдаем общий спад, а не только у отдельных игроков. В последних матчах мы слишком много пропускаем, и именно это нам нужно остановить. Особенно когда лидеры команды не так эффективны, как обычно», — приводит слова Анчелотти Managing Madrid.

На данный момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 63 очка. От лидирующей «Барселоны» команда отстаёт на семь очков.

Напомним, в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов команда Анчелотти уступила «Арсеналу» со счётом 0:3. Ответный матч состоится 16 апреля.