Карло Анчелотти — о проблемах «Реала»: нам нужно это остановить

«Форма Винисиуса? Трудно сказать. Особенно в последние недели мы наблюдаем общий спад, а не только у отдельных игроков. В последних матчах мы слишком много пропускаем, и именно это нам нужно остановить. Особенно когда лидеры команды не так эффективны, как обычно», — приводит слова Анчелотти Managing Madrid.