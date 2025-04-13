В футболе запретили вставать на мяч. Новое правило уже стало скандальным

«Я ехал в Бразилию, чтобы в том числе прочувствовать jogo bonita (“красивая игра”, устойчивое выражение в португальском языке. — Прим. “Чемпионата”), но теперь CBF объявила, что ни один игрок не может стоять на мяче, иначе получит жёлтую карточку. Это было решено после того, как я балансировал на мяче в течение пары секунд в финале Кубка Паулисты. Не то чтобы это был такой уж важный фактор в футболе, однако я не вижу здесь проблемы. Бразильский футбол развивается и заслуживает всемирной известности! Здесь так много талантов. Радость и страсть в самовыражении на поле не должны ограничивать. Мне действительно интересно, как выглядит правление CBF. Кто решает будущее этой прекрасной футбольной страны? Давайте сосредоточимся на том, какие правила могут улучшить спорт, и на деловой стороне футбола, которая приносит пользу клубам, болельщикам и игрокам, вместо этих глупых заявлений».