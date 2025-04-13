Главные интриги Кубка Казахстана: кто пройдет дальше?

«Сегодня определятся еще четыре участника следующей стадии Кубка РК по футболу. Без вопросов, пожалуй, только в одной паре: “Хан-Тенгри” — “Ордабасы”. Также не думаем, что возникнут проблемы и у “Тобола”, хотя “Жетысу” может преподнести сюрприз. Сюрприз может преподнести и “Окжетпес”, вопрос в том — насколько сильно выкладываться будет “Астана”. Если она выставит основу, то это одна история, а если резервистов (Бабаян жутко не любит это выражение), то совсем другая. Самый сложный поединок, причем для обеих команд, ожидается в столице. “Женис” примет “Актобе”, у которого вылетела пара центральных защитников. С одной стороны “Женис” довольно крепкий и обученный коллектив, немного забивающий, но и почти не пропускающий. С другой стороны “Актобе”, да ослабленный, но все же претендент на медали. “Женис” ему по зубам точно», — пишет источник.