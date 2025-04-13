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Главные интриги Кубка Казахстана: кто пройдет дальше?

Сегодня, 13 апреля, состоятся четыре поединка ⅛ финала Кубка Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.

Источник: qfl.kz

На поле сойдутся следующие пары: «Окжетпес» — «Астана» (15:00), «Хан-Тенгри» — «Ордабасы» (15:00), «Женис» — «Актобе» (17:00) и «Тобол» — «Жетысу» (19:00).

По мнению телеграм-канала Серый CARDINAL, в некоторых встречах возможны неожиданные развязки.

«Сегодня определятся еще четыре участника следующей стадии Кубка РК по футболу. Без вопросов, пожалуй, только в одной паре: “Хан-Тенгри” — “Ордабасы”. Также не думаем, что возникнут проблемы и у “Тобола”, хотя “Жетысу” может преподнести сюрприз. Сюрприз может преподнести и “Окжетпес”, вопрос в том — насколько сильно выкладываться будет “Астана”. Если она выставит основу, то это одна история, а если резервистов (Бабаян жутко не любит это выражение), то совсем другая. Самый сложный поединок, причем для обеих команд, ожидается в столице. “Женис” примет “Актобе”, у которого вылетела пара центральных защитников. С одной стороны “Женис” довольно крепкий и обученный коллектив, немного забивающий, но и почти не пропускающий. С другой стороны “Актобе”, да ослабленный, но все же претендент на медали. “Женис” ему по зубам точно», — пишет источник.

Отметим, что стадии ⅛ финала и ¼ финала состоят из одного матча, а полуфинал — из двух.