Матвей Сафонов рассказал о своём распорядке дня в Париже

«Вчера у меня был выходной. Уделил своим делам всего пару часов, а остальное время решил потратить на отдых от всего. Что касается моего режима, я встаю около 7:30, чтобы погулять с собакой перед отъездом на работу, дальше дорога и тренировка. Возвращаюсь домой я к моменту, когда пора уже на дневную прогулку.



Дальше у меня свободное время, которое чаще всего я провожу за изучением языков. Ещё не забросил, считаю, что сейчас это моё основное хобби. Затем вечерний променад с псом, который приходится где-то на 11 вечера», — написал Сафонов в своём телеграм-канале.