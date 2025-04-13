Роналду усилил личную охрану после угроз от группы лиц из Саудовской Аравии — Marca

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду усилил меры безопасности в отношении себя и своей семьи после того, как начал получать угрозы в социальных сетях от группы лиц, предположительно находящейся в Саудовской Аравии. Об этом сообщает Marca.