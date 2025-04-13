Роналду усилил личную охрану после угроз от группы лиц из Саудовской Аравии — Marca

По информации источника, эта группа угрожала похищением и вымогательством, как семье 40-летнего футболиста, так и ему самому. В целях усиления мер безопасности Роналду пригласил на работу бывшего португальского военного Клаудио Мигеля Вяза, имеющего опыт участия в боевых операциях с высоким уровнем риска.
Подчёркивается, что бывший военный сопровождал девушку Роналду Джорджину Родригес на показе мод в Париже. Некоторые из присутствующих отметили чрезмерность его действий по отношению к фотографам.