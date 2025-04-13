Онана не попал в состав «МЮ» на матч АПЛ с «Ньюкаслом»

В четверг Онана допустил ошибки, которые привели к двум голам «Лиона» (2:2) в первой встрече. Перед игрой голкипер заявил, что «Манчестер Юнайтед» намного сильнее французского клуба. После этого бывший футболист «МЮ» Неманья Матич, который сейчас выступает за «Лион», назвал Онану «одним из худших вратарей в истории клуба».