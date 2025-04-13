Онана не попал в состав «МЮ» на матч АПЛ с «Ньюкаслом»

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана не попал в состав команды на матч 32-го тура чемпионата Англии по футболу против «Ньюкасл Юнайтед», сообщает Би-би-си.
По информации источника, главный тренер команды Рубен Аморим вывел камерунского футболиста, чтобы он мог отдохнуть и переключиться после неудачных игр. Отмечается, что вратарь вернется в состав в ответном матче ¼ финала Лиги Европы против «Лиона».
В четверг Онана допустил ошибки, которые привели к двум голам «Лиона» (2:2) в первой встрече. Перед игрой голкипер заявил, что «Манчестер Юнайтед» намного сильнее французского клуба. После этого бывший футболист «МЮ» Неманья Матич, который сейчас выступает за «Лион», назвал Онану «одним из худших вратарей в истории клуба».
Камерунский голкипер перешел в «Манчестер Юнайтед» из миланского «Интера» в 2023 году. В нынешнем сезоне он принял участие в 43 матчах, в которых пропустил 56 мячей.