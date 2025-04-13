«Ордабасы» одержал первую победу в сезоне и вышел на чемпиона КПЛ

Встреча между командами прошла в Алматы и завершилась победой гостей со счетом 2:0. На 25-й минуте голом отметился бразильский нападающий южан Эвертон, а на 47-й отметился ивуариец Шериф Жимо.
На первой добавленной минуте к основному времени матча с поля был удален защитник «Ордабасы» Никола Антич. Он получил вторую желтую карточку.
Благодаря этому успеху подопечные Андрея Мартина одержали первую победу сезоне. В КПЛ у команды две ничьих и два поражения в стартовых четырех турах.
Теперь клуб пробился в ¼ финала турнира, где сыграет с действующими чемпионами страны из «Кайрата». Алматинцы накануне не испытали проблем с другим клубом первой лиги — актауским «Каспием».