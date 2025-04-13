Терпение лопнуло? Аморим убрал Онана из заявки «МЮ» после провального матча в Лиге Европы

«Нам просто нужно показать, кто мы есть. Если мы приедем туда с победным настроем и будем сосредоточены, компактны, будем следовать плану на игру, то мы выиграем. Конечно, это будет нелегко, но я думаю, что “МЮ” намного лучше “Лиона”, — сказал он журналистам.