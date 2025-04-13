Терпение лопнуло? Аморим убрал Онана из заявки «МЮ» после провального матча в Лиге Европы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим не включил вратаря Андре Онана в заявку на матч 32-го тура АПЛ против «Ньюкасла». Португальский специалист решил, что игроку нужно «проветрить голову» после неудачной игры в четвертьфинале Лиги Европы с «Лионом» (2:2).
Дебют Байындыра
По информации The Sun, камерунец остался в Манчестере, в то время как команда отправилась на выезд в субботу вечером. У Онана и Аморима состоялся разговор, в ходе которого тренер посоветовал ему отдохнуть перед ответным матчем с «Лионом», запланированным на 17 апреля. Андре не стал спорить и спокойно воспринял это решение.
Таким образом, 13 апреля с «Ньюкаслом» в АПЛ с большой долей вероятности дебютирует 26-летний турецкий голкипер Алтай Байындыр. Он перешел в «МЮ» из «Фенербахче» в 2023 году, но с тех пор сыграл лишь в семи встречах в Кубке Англии, Кубке лиги и Лиге Европы.
Треш-ток Онана
Неделя для Андре выдалась непростой. Первый матч между «Лионом» и «МЮ» в четвертьфинале Лиги Европы получил дополнительную порцию внимания еще до своего начала. Всему виной громкие слова Онана.
«Нам просто нужно показать, кто мы есть. Если мы приедем туда с победным настроем и будем сосредоточены, компактны, будем следовать плану на игру, то мы выиграем. Конечно, это будет нелегко, но я думаю, что “МЮ” намного лучше “Лиона”, — сказал он журналистам.
Его речь вызвала резкую реакцию в стане французов. Полузащитник Неманья Матич был взбешен самоуверенностью камерунца и решил ответить ему в дерзком стиле:
«Ты — один из худших вратарей в истории “МЮ” и должен думать, что говоришь. Я бы засомневался в себе, услышав такие слова от де Хеа, Шмейхеля или ван дер Сара. Но ты по статистике входишь в список худших вратарей “МЮ”, поэтому сначала сделай дело, а потом уже говори».
Онана парировал заявление серба через соцсети, упрекнув Матича в отсутствии титулов: «Ты ничего не выиграл в составе “МЮ”. А я завоевывал трофеи с величайшим клубом мира. Не все могут этим похвастаться».
Расплата за резкие высказывания прилетела к Андре очень быстро. И в самый неподходящий момент.
Две результативные ошибки
В первом тайме матча с «Лионом» Онана пропустил курьезный гол. На 26-й минуте Тьяго Альмада подавал штрафной с левого фланга. Мяч полетел во вратарскую, где по нему пытался сыграть Мусса Ниакате, но не дотянулся. Однако движение игрока «Лиона» смутило Андре, и он не сдвинулся с места. В итоге снаряд нырнул перед ним и предательски залетел в ворота.
А уже в компенсированное ко второму тайму время камерунец пропустил от Райана Шерки, отбив мяч прямо перед собой. К тому моменту «МЮ» вел 2:1 (на 88-й забил Джошуа Зиркзее), но в итоге остался с ничьей 2:2.
Журналист Manchester Evening News Самуэль Лукхерст, побывавший на матче, рассказывал, как игроки «МЮ» отреагировали на слабый перформанс голкипера:
«После игры Байындыр похлопал Онана по плечу в центральном круге, где собрались футболисты и персонал. Игроки утешали его, затем он поднес руки к голове. Никто не обнял его крепко. Некоторые, казалось, поддерживали голкипера неохотно».
Тогда же и появились слухи, что Аморим может убрать Онана из заявки на ближайшую встречу. И не удивительно: согласно подсчетам Opta, Андре допустил восемь голевых ошибок за два года в Манчестере, среди вратарей АПЛ таких показателей больше нет ни у кого.