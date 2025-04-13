Триллером с серией пенальти обернулся старт «Астаны» в Кубке Казахстана

Встреча в Кокшетау завершилась в пользу «Астаны» со счетмо 1:1 (8:7 — по пенальти). На 21-й минуте хозяева вышли вперед благодаря голу Алияра Мухамеда:
Но на 62-й вышедший на замену Рамазан Каримов сравнял счет:
Основное время завершилось со счетом 1:1 и игра была переведена в овертайм, где голов зрители тоже не дождались. В серии пенальти удачливее оказались игроки «Астаны» — 8:7. Решающим моментом стал нереализованный пенальти в исполнении игрока «Окжетпеса» Бексултана Шамши.
Таким образом команда Григория Бабаяна пробилась в восьмерку сильнейших этого турнира. За выход в полуфинал команда поспорит либо с «Женисом», либо с «Актобе».
Ранее свою путевку в ¼ финала завоевали футболисты «Ордабасы». Для них это первая победа в сезоне.