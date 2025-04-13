Триллером с серией пенальти обернулся старт «Астаны» в Кубке Казахстана

Основное время завершилось со счетом 1:1 и игра была переведена в овертайм, где голов зрители тоже не дождались. В серии пенальти удачливее оказались игроки «Астаны» — 8:7. Решающим моментом стал нереализованный пенальти в исполнении игрока «Окжетпеса» Бексултана Шамши.