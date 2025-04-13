«Ливерпуль» обыграл «Вест Хэм» в матче АПЛ

Встреча, которая прошла в воскресенье в Ливерпуле, закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. У победителей отличились Луис Диас (18-я минута) с передачи Мохамеда Салаха, а также Вирджил ван Дейк (89). В свои ворота мяч забил защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон (86).
Салах достиг отметки в 45 очков по системе «гол плюс пас» в нынешнем чемпионате, что является рекордным показателем для 38-матчевых сезонов Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Ливерпуль» набрал 76 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице, на 13 баллов опережая идущий вторым «Арсенал». «Вест Хэм» с 35 очками располагается на 17-й позиции.
В других матчах «Вулверхэмптон» дома обыграл «Тоттенхэм» (4:2), а «Челси» на своем поле поделил очки с «Ипсвич Таун» (2:2).