«Ливерпуль» обыграл «Вест Хэм» в матче АПЛ

Встреча, которая прошла в воскресенье в Ливерпуле, закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. У победителей отличились Луис Диас (18-я минута) с передачи Мохамеда Салаха, а также Вирджил ван Дейк (89). В свои ворота мяч забил защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон (86).