Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ливерпуль» обыграл «Вест Хэм» в матче АПЛ

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. «Ливерпуль» обыграл «Вест Хэм» в домашнем матче 32-го тура чемпионата Англии по футболу.

Источник: Reuters

Встреча, которая прошла в воскресенье в Ливерпуле, закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. У победителей отличились Луис Диас (18-я минута) с передачи Мохамеда Салаха, а также Вирджил ван Дейк (89). В свои ворота мяч забил защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон (86).

Салах достиг отметки в 45 очков по системе «гол плюс пас» в нынешнем чемпионате, что является рекордным показателем для 38-матчевых сезонов Английской премьер-лиги (АПЛ).

«Ливерпуль» набрал 76 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице, на 13 баллов опережая идущий вторым «Арсенал». «Вест Хэм» с 35 очками располагается на 17-й позиции.

В других матчах «Вулверхэмптон» дома обыграл «Тоттенхэм» (4:2), а «Челси» на своем поле поделил очки с «Ипсвич Таун» (2:2).

Ливерпуль
2:1
Первый тайм: 1:0
Вест Хэм
Футбол, Англия, Тур 32
13.04.2025, 16:00 (МСК UTC+3)
Anfield
Главные тренеры
Арне Слот
Грэм Поттер
Голы
Ливерпуль
Луис Диас
(Мохамед Салах)
18′
Виргил ван Дейк
(Алексис Макаллистер)
89′
Вест Хэм
Эндрю Робертсон
86′
Составы команд
Ливерпуль
1
Алиссон
4
Виргил ван Дейк
5
Ибраима Конате
10
Алексис Макаллистер
38
Райан Гравенберх
7
Луис Диас
21
Константинос Цимикас
60′
26
Эндрю Робертсон
84
Конор Брэдли
68′
78
Джарелл Куанса
17
Кертис Джонс
68′
8
Доминик Собослаи
11
Мохамед Салах
84′
3
Ватару Эндо
20
Диогу Жота
60′
18
Коди Гакпо
Вест Хэм
23
Альфонс Ареола
15
Константинос Мавропанос
26
Макс Килман
29
Аарон Ван-Биссака
8
Джеймс Уорд-Проуз
10
Лукас Пакета
14
Мохаммед Кудус
20
Джаррод Боуэн
25
Жан-Клер Тодибо
78′
11
Никлас Фюллкруг
57
Оливер Скарлз
57′
5
Владимир Цоуфал
90+6′
4
Карлос Солер
78′
17
Луис Гильерме
Статистика
0
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
15
Удары (всего)
12
6
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
10
Угловые
3
15
Фолы
8
5
Офсайды
4
Судейская бригада
Главный судья
Эндрю Мэдли
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти