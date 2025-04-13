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«Реал» победил «Алавес», играя 32 минуты в меньшинстве после удаления Мбаппе

Завершился матч 31-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Алавес» и мадридский «Реал». Игра проходила на стадионе «Мендисорроса» в Витории. В качестве главного арбитра встречи выступал Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания).

Источник: Getty Images

Победу в игре с минимальным преимуществом в счёте праздновали игроки «Реала» — 1:0.

На 34-й минуте забитым голом отметился полузащитник мадридцев Эдуарду Камавинга. На 38-й минуте французский форвард Килиан Мбаппе получил прямую красную карточку за грубый фол. Удаление состоялось после просмотра VAR. На 70-й минуте красную карточку получил защитник «Алавеса» Мануэль Санчес.

После 31 сыгранного матча «Алавес» располагается на 17-й строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 30 очков. «Реал» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 66 очков. Турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2024/2025 возглавляет каталонская «Барселона», у которой 70 очков.

Алавес
0:1
Первый тайм: 0:1
Реал
Футбол, Испания, Тур 31
13.04.2025, 17:15 (МСК UTC+3)
Mendizorrotza
Главные тренеры
Эдуардо Коудет
Карло Анчелотти
Голы
Реал
Эдуардо Камавинга
(Федерико Вальверде)
34′
Составы команд
Алавес
13
Хесус Овоно
3
Мануэль Санчес
70′
12
Сантьяго Моуриньо
90+9′
14
Науэль Теналья
77′
7
Карлос Висенте
17
Кике Гарсия
5
Абделькабир Абкар
76′
22
Мусса Диарра
8
Антонио Бланко
84′
23
Карлос Бенавидес
21
Карлес Аленья
84′
19
Пау Кабанес
24
Хоан Хордан
42′
76′
6
Андер Гевара
15
Карлос Мартин
56′
60′
11
Антонио Мартинес
Реал
1
Тибо Куртуа
90+7′
22
Антонио Рюдигер
35
Рауль Асенсио
6
Эдуардо Камавинга
80′
9
Килиан Мбаппе
38′
17
Лукас Васкес
88′
14
Орельен Тшуамени
20
Франсиско Гарсия
77′
21
Браим Диас
8
Федерико Вальверде
90′
19
Дани Себальос
15
Арда Гюлер
62′
5
Джуд Беллингем
11
Родригу
62′
7
Винисиус Жуниор
90+6′
Статистика
4
Желтые карточки
4
1
Красные карточки
1
0
Голевые моменты
0
13
Удары (всего)
11
6
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
4
21
Фолы
12
1
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Хуан Мартинес Мунуэра
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти