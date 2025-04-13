«Реал» победил «Алавес», играя 32 минуты в меньшинстве после удаления Мбаппе

После 31 сыгранного матча «Алавес» располагается на 17-й строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 30 очков. «Реал» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 66 очков. Турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2024/2025 возглавляет каталонская «Барселона», у которой 70 очков.