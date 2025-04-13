Определились все четвертьфиналисты Кубка Казахстана-2025

Таким образом «Тобол» стал последним участником ¼ финала Кубка Казахстана-2025. Все пары выглядят следующим образом: «Кызыл-Жар» — «Елимай» «Ордабасы» — «Кайрат» «Туран» — «Тобол» «Женис» — «Астана» Отметим, что сегодня «Ордабасы» добыл свою первую победу в сезоне, а «Астана» выгрызла путевку в четвертьфинал только в серии пенальти. Сенсационно свой путь на стадии ⅛ финала завершил финалист прошлого года «Актобе».