Клуб КПЛ объявил о назначении именитого иностранного тренера

Казахстанским фанатом не чуждо имя сербского специалиста. С января 2023 по июнь 2024 года Чурчич возглавлял костанайский «Тобол». За этот период он успел выиграть Кубок Казахстана (2023) и завоевать Суперкубок страны (2024). Также в 2013 году он был в тренерском штабе «Атырау».