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Клуб КПЛ объявил о назначении именитого иностранного тренера

Петропавловский «Кызыл-Жар» объявил о назначении сербского тренера Милича Чурчича, передают Vesti.kz.

Источник: ФК "Тобол"

Перестановки в Петропавловске

Сегодня, 13 апреля, стало известно, что команду покинул наставник из Беларуси Александр Бразевич и его ассистент Игорь Тарловский. В этот же день болельщикам был представлен новый рулевой в лице Чурчича.

В тренерский штаб новоиспеченного коуча вошли два квалифицированных помощника: Иван Евич, ранее работавший с юношескими и национальными сборными Сербии, и Евгений Кресик, специалист по физической подготовке с большим опытом.

Знакомое имя для болельщиков КПЛ

Казахстанским фанатом не чуждо имя сербского специалиста. С января 2023 по июнь 2024 года Чурчич возглавлял костанайский «Тобол». За этот период он успел выиграть Кубок Казахстана (2023) и завоевать Суперкубок страны (2024). Также в 2013 году он был в тренерском штабе «Атырау».

Помимо прочего, 44-летний наставник успел проявить себя в разных уголках футбольного мира как в роли главного тренера, так и ассистента. В его послужном списке сербский «Пролетер», иранский «Зоб Ахан», молодежные сборные Ливана, а также солигорский «Шахтер», с которым он стал чемпионом Беларуси.