«Манчестер Юнайтед» без Онана разгромно проиграл «Ньюкаслу» в матче 32-го тура АПЛ

На 24-й минуте итальянский полузащитник Сандро Тонали вывел «Ньюкасл» вперёд. На 37-й минуте вингер «МЮ» Алехандро Гарначо восстановил равенство в счёте. На 49-й минуте полузащитник Харви Барнс вновь добыл преимущество для «Ньюкасла». На 64-й минуте Барнс оформил дубль. На 77-й минуте опорник «Ньюкасла» Бруно Гимарайнс довёл счёт до крупного. Ворота «Манчестер Юнайтед» защищал Алтай Байындыр.