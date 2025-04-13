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«Манчестер Юнайтед» без Онана разгромно проиграл «Ньюкаслу» в матче 32-го тура АПЛ

Завершился матч 32-го тура английской Премьер-Лиги, в котором встречались «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед». Игра проходила на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в городе Ньюкасл-апон-Тайн. Главным арбитром матча был Крис Кавана.

Источник: Getty Images

Победу со счётом 4:1 одержали хозяева поля.

На 24-й минуте итальянский полузащитник Сандро Тонали вывел «Ньюкасл» вперёд. На 37-й минуте вингер «МЮ» Алехандро Гарначо восстановил равенство в счёте. На 49-й минуте полузащитник Харви Барнс вновь добыл преимущество для «Ньюкасла». На 64-й минуте Барнс оформил дубль. На 77-й минуте опорник «Ньюкасла» Бруно Гимарайнс довёл счёт до крупного. Ворота «Манчестер Юнайтед» защищал Алтай Байындыр.

Победа позволила «Ньюкаслу» довести количество набранных в сезоне очков до 56 и подняться на четвёртое место в турнирной таблице. На счету «Манчестер Юнайтед» осталось 38 очков. Команда располагается на 14-й строчке.

Ньюкасл Юнайтед
4:1
Первый тайм: 1:1
Манчестер Юнайтед
Футбол, Англия, Тур 32
13.04.2025, 18:30 (МСК UTC+3)
St James' Park
Главные тренеры
Эдди Хау
Рубен Аморим
Голы
Ньюкасл Юнайтед
Сандро Тонали
(Александр Исак)
24′
Харви Барнс
(Джейкоб Мерфи)
49′
Харви Барнс
64′
Бруну Гимарайнс
(Жоэлинтон)
77′
Манчестер Юнайтед
Алехандро Гарначо
(Диогу Далот)
37′
Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
22
Ник Поуп
5
Фабиан Шер
21
Валентино Ливраменто
33
Дэн Берн
8
Сандро Тонали
11
Харви Барнс
2
Киран Триппьер
79′
17
Эмиль Крафт
7
Жоэлинтон
85′
36
Шон Лонгстафф
39
Бруну Гимарайнс
85′
67
Льюис Майли
14
Александр Исак
79′
9
Каллум Уилсон
23
Джейкоб Мерфи
79′
10
Энтони Гордон
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Байындыр
2
Виктор Линделеф
15
Лени Йоро
43′
20
Диогу Далот
14
Кристиан Эриксен
25
Мануэль Угарте
17′
3
Нуссаир Мазрауи
79′
23
Люк Шоу
41
Гарри Амасс
55′
13
Патрик Доргу
8
Бруну Фернандеш
82′
37
Кобби Майну
11
Джошуа Зиркзе
55′
7
Мэйсон Маунт
17
Алехандро Гарначо
55′
9
Расмус Хейлунн
Статистика
0
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
9
6
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
1
7
Фолы
9
3
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Кристофер Кавана
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти